L’ecchymose à la main de Trump due à un choc contre une table

L'ecchymose sur la main gauche du président américain Donald Trump jeudi à Davos est liée à un choc "contre un coin de table", affirme la Maison-Blanche. Le quasi-octogénaire est régulièrement vu avec le dos de sa main droite maquillé ou pansé pour cacher des bleus.

(Keystone-ATS) La Maison-Blanche invoque les fréquentes poignées de main et la prise quotidienne d’aspirine comme traitement cardiovasculaire de routine.

Mais c’est son autre main qui était visiblement marquée jeudi sur le dos. «Lors de la réunion du ‘Conseil de paix’ aujourd’hui [jeudi] à Davos, le président Trump s’est cogné la main contre le coin de la table, ce qui a causé une contusion», a justifié la porte-parole de la Maison-Blanche Karoline Leavitt dans un communiqué.

Aspirine quotidiennement

Donald Trump est sujet aux ecchymoses en raison de la dose d’aspirine qu’il prend quotidiennement comme l’ont déjà expliqué ses médecins, a rappelé un responsable de la Maison-Blanche.

Ce dernier a également fait observer que les photographies du président américain prises mercredi et jeudi matin ne montraient aucune contusion sur sa main gauche.

Sur des images prises par l’AFP à Davos mercredi, la main gauche de Donald Trump n’apparaît effectivement pas marquée, ni sur la scène du sommet ni au cours d’une rencontre bilatérale.

L’état de santé de Donald Trump, président américain le plus âgé jamais élu, est forcément scruté, ce dont il se plaint régulièrement. Il n’avait pourtant pas cessé, pendant la campagne présidentielle, d’accabler son rival démocrate Joe Biden, né près de quatre ans avant lui, en le présentant comme sénile.