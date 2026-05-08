L’icône britannique David Attenborough fête ses 100 ans

Keystone-SDA

(par Caroline TAÏX) Icône au Royaume-Uni et bien au-delà, David Attenborough célèbre ce vendredi ses 100 ans. Ses documentaires sur la nature ont captivé des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde, sans jamais altérer sa capacité d’émerveillement face au vivant.

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(Keystone-ATS) Oubliez Paul McCartney, Elton John, David Beckham et les autres: année après année, David Attenborough est la personnalité préférée des Britanniques.

Il est tant estimé que son nom a été donné à des animaux et des végétaux, comme une minuscule araignée australienne – Prethopalpus attenboroughi – et une plante carnivore géante de Palawan aux Philippines, Nepenthes attenboroughii.

Pour la chanteuse américaine Billie Eilish, David Attenborough est un «trésor vivant».

Il «a fait de l’histoire naturelle un sujet grand public, quelque chose qui peut être aussi populaire que le sport ou le foot», explique Jean-Baptiste Gouyon, professeur de Communication scientifique à l’université UCL à Londres.

«Il a instillé une passion et un émerveillement pour le monde naturel qui sont sans égal», poursuit ce Français, qui a découvert David Attenborough en s’installant au Royaume-Uni.

La carrière de David Attenborough, indissociable de la BBC, a démarré au début des années 50. Son don naturel pour raconter des histoires, sa voix chaleureuse reconnaissable entre toutes, ont rapidement conquis les téléspectateurs.

Depuis, il n’a jamais arrêté et son enthousiasme presqu’enfantin ne l’a pas quitté.

Comme quand il a joué avec des gorilles des montagnes au Rwanda en 1978.

Créer des vocations

Attenborough a parcouru la planète vêtu d’un pantalon beige et d’une chemise bleue, ramenant des images souvent inédites de jungles, de déserts et d’océans.

On estime que 500 millions de personnes dans le monde ont regardé la première grande série sur la nature qu’il a réalisée, en 1979, «Life on Earth» (La vie sur Terre). «J’aimerais juste que le monde soit deux fois plus grand et que la moitié reste encore à explorer», disait-il alors.

«Il a fait entrer la nature dans nos salons. Il nous a emmenés dans des endroits où nous ne serions jamais allés autrement, c’est un immense cadeau», rend hommage Sandra Knapp, botaniste et directrice de recherche au musée d’histoire naturelle à Londres.

Sandra Knapp explique que pour la scientifique qu’elle est, il est «une vraie inspiration». «Il parvient à rendre très simples des concepts scientifiques assez complexes», dit-elle.

Pendant des années, elle a montré à ses étudiants en biologie évolutive son émission sur les oiseaux de paradis, «une merveilleuse illustration de la sélection sexuelle».

Il a aussi suscité des vocations. «Beaucoup de biologistes sont là où ils sont parce qu’ils ont regardé des programmes de David Attenborough quand ils étaient enfants», assure Jean-Baptiste Gouyon.

Bien que titulaire d’un diplôme de sciences naturelles de l’Université de Cambridge, il s’est toujours présenté comme un homme de télévision et non un scientifique.

«Colonialisme moderne»

Anobli en 1985 par la reine Elizabeth II, avec laquelle il était ami, il a alerté sur les ravages causés par les humains.

En 2025, dans le documentaire, «Ocean», il condamnait les méthodes de la pêche industrielle des pays riches, «un colonialisme moderne de la mer».

Beaucoup d’endroits filmés par Attenborough ont ensuite été détruits par l’homme.

David Attenborough a toujours refusé d’être vu comme une célébrité. «C’est quelqu’un qui s’efface, qui ramène toujours le regard des spectateurs vers la chose qu’il veut montrer», souligne Jean-Baptiste Gouyon. En cela, il est différent du Français Jacques Cousteau (1910-1997), qui était «l’aventurier avec son béret rouge, celui qui se raconte».

Mais «chaque fois que David Attenborough sort un nouveau documentaire, même s’il a 100 ans, c’est un événement», souligne Jean-Baptiste Gouyon.

David Attenborough ne parcourt plus la jungle ou le désert mais continue de raconter notre planète.

Dans «Wild London», documentaire diffusé début 2026 sur la BBC, il se passionne pour la faune extraordinaire de Londres, sa ville de naissance.

Après tous ses voyages, Attenborough a confié que son lieu préféré demeurait Richmond, une banlieue cossue et verdoyante du sud-ouest de Londres où il a vécu la plus grande partie de sa vie, avec son épouse Jane, mère de ses deux enfants, décédée en 1997.