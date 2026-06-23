L’initiative sur les loyers de l’Asloca obtient 140’000 paraphes

Keystone-SDA

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L'Asloca a obtenu plus de 140'000 signatures pour son initiative sur les loyers. L'association de défense des locataires entend lutter contre les loyers abusifs avec ce texte.

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(Keystone-ATS) «Ce grand nombre de signatures témoigne de la colère des locataires dont les loyers explosent pendant que les groupes immobiliers remplissent leurs caisses», a déclaré le président de l’Asloca, le conseiller aux Etats Carlo Sommaruga (PS/GE). Plusieurs élus de gauche étaient présents mardi lors du dépôt des signatures à Berne.

Le texte «Oui à la protection contre les loyers abusifs (initiative sur les loyers)» exige que les loyers se basent sur les coûts effectifs de l’objet loué. Le rendement doit être limité dans la mesure du raisonnable et ne plus être orienté sur la recherche de profit.

Les initiants veulent aussi un contrôle automatique et régulier des loyers. Aujourd’hui, ce sont les locataires qui doivent activement faire ces démarches.