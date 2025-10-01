L’Oktoberfest à Munich fermée après un incendie et une explosion

La célèbre Fête de la bière à Munich, dans le sud de l'Allemagne, a été provisoirement fermée mercredi, après un incendie et une explosion dans le nord de la ville, suivis de la mort de l'auteur présumé. C'est ce qu'a indiqué la police.

(Keystone-ATS) Des engins explosifs ont été découverts dans la maison du nord de Munich où se sont produits les faits, a-t-elle ajouté, précisant enquêter sur un éventuel lien avec la Fête de la bière qui se tient près du centre de la capitale bavaroise.

L’auteur présumé des faits a été retrouvé blessé à proximité d’un lac, près de la maison incendiée. Il est rapidement décédé de ses blessures, a indiqué la police. Des explosifs se trouvaient dans son sac à dos, selon les forces de l’ordre.

«Dans le cadre de l’enquête, une lettre écrite par le suspect a été trouvée à proximité du lieu du crime. Elle contenait une menace non spécifique d’attentat à l’explosif en référence à l’Oktoberfest», qui accueille chaque jour des centaines de milliers de personnes, a ajouté la police dans un communiqué.

Au cours de ce que la police qualifie de «conflit familial», ont été blessées la mère et la fille du suspect, qui s’est ensuite «suicidé», selon les premiers éléments de l’enquête. Une personne est portée disparue, a-t-elle ajouté, précisant que cette personne n’était pas estimée comme dangereuse.

Fermée provisoirement

Dans un post sur Instagram, le maire de Munich, Dieter Reiter, a mis en garde contre un «danger pour l’Oktoberfest» en raison de menaces émises par le suspect impliqué dans l’incendie de la maison du nord de la ville, sans donner de détails précis.

«La Fête de la bière restera fermée provisoirement jusqu’à 17h00 en raison d’une alerte à la bombe liée à une explosion dans le nord de Munich», a annoncé l’Oktoberfest sur son site.

Les autorités ont indiqué fouiller le terrain de l’Oktoberfest, tandis que les personnes travaillant habituellement pour la fête ont été sommées de quitter les lieux.

Il y a 45 ans, le 26 septembre 1980, un attentat attribué à l’extrême droite avait fait 13 morts et plus de 200 blessés à l’Oktoberfest. L’évènement, qui se tient cette année du 20 septembre au 5 octobre, est considéré comme la plus grande fête foraine du monde. Il a accueilli 6,7 millions de visiteurs en 2024.