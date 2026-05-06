L’ONU demande la libération des militants de la flottille pour Gaza

Keystone-SDA

L'ONU demande la libération "immédiate" et "sans conditions" de deux militants de la flottille pour Gaza détenus par les autorités israéliennes. Mercredi à Genève, elle a souhaité des investigations après des indications de graves abus contre eux.

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(Keystone-ATS) La justice israélienne a prolongé jusqu’à dimanche la détention de l’Espagnol Saïf Abu Keshek et du Brésilien Thiago Avila, arrêtés jeudi dernier au large de la Grèce. Les deux hommes ont entamé une grève de la faim et se disent innocents face aux accusations de liens avec le Hamas.

«Ce n’est pas un crime de montrer de la solidarité et d’essayer d’acheminer de l’assistance humanitaire à la population palestinienne dans la bande de Gaza», a estimé un porte-parole du Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme. L’agence onusienne demande à Israël de mettre un terme aux détentions arbitraires et à sa législation «vague» contre le terrorisme, en violation des droits humains.

L’Etat hébreu doit également laisser entrer suffisamment d’aide dans le territoire palestinien, ajoute le porte-parole. Plus de 70’000 personnes ont été tuées depuis octobre 2023 dans les offensives israéliennes. Largement plus d’un million d’habitants ont été déplacés dans le territoire palestinien.

Outre les deux militants arrêtés, près de 180 personnes avaient été interpellées la semaine dernière, avant d’être relâchées en Grèce. La flottille est constituée de dizaines de bateaux. Huit militants suisses se trouvent sur d’embarcations qui n’ont pas été arraisonnées.