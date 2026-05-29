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Léger bénéfice aux comptes 2025 du Parc Chasseral

Keystone-SDA

L'assemblée générale du Parc régional Chasseral a accepté des comptes positifs, avec un bénéfice d'exploitation de 45'000 francs pour un total des charges de 3 millions. Les directeurs du Parc, qui a 25 ans cette année, en ont profité pour faire le point sur les projets en cours.

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(Keystone-ATS) En 2024, les comptes avaient débouché sur un résultat d’exploitation de 22’000 francs.

Le budget pour l’année 2026 a également passé la rampe à l’unanimité. Il prévoit un déficit d’exploitation de 26’000 francs pour un total des charges de 3,6 millions, souligne vendredi le Parc régional Chasseral dans un communiqué.

L’association a enregistré 11 admissions et 6 démissions au cours des douze derniers mois. Elle compte 382 membres – des communes, des collectifs et des personnes physiques. Parmi eux, 31 communes (28 bernoises et 3 neuchâteloises), mais aussi des collectifs et des personnes physiques.

Agriculteurs et communes accompagnés

Devant les 65 membres et invités réunis à Cernier (NE) pour cette assemblée, la direction a fait le point sur les projets en cours. Elle a mis en exergue le travail mené dans le cadre de ses différentes missions. Le Parc Chasseral a notamment fourni des conseils à des agriculteurs en matière de paiements directs. Il a également accompagné différentes communes pour leur coeur de village, notamment Saint-Imier et Orvin, mais aussi pour l’aménagement de cours d’école plus vivantes.

Le Parc Chasseral a été créé il y a tout juste 25 ans, mais son histoire est déjà riche, a déclaré le président Michel Walthert. L’association a notamment contribué à valoriser et à protéger les paysages, les produits locaux et à promouvoir des villages vivants ainsi que des relations humaines simples, a-t-il souligné.

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