Léon XIV bénit la plus haute tour de la Sagrada Familia

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Le pape Léon XIV a béni mercredi soir la plus haute tour de la Sagrada Familia. Cette courte cérémonie s'est achevée sur un spectaculaire son et lumière sur le parvis de la célébrissime basilique de Barcelone, où il avait auparavant célébré une messe majestueuse.

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(Keystone-ATS) Arrivé en début de soirée devant l’édifice, le souverain pontife y a célébré un office d’une heure et demie, accompagné notamment par un choeur de 500 adultes et 100 enfants, devant notamment le roi d’Espagne Felipe VI, la reine Letizia et le Premier ministre Pedro Sánchez.

Durant son homélie, Léon XIV a fait une incursion dans le champ de l’actualité. Il a estimé qu’il était impossible «de croire en Jésus et promouvoir la guerre», dans une allusion à peine voilée à l’administration Trump.

«Un phare sur la Méditerranée»

A l’issue de son office, le Saint-Père a béni la tour de Jésus Christ, achevée en février et culminant à 172,5 mètres, faisant officiellement de la basilique toujours inachevée la plus haute église du monde.

«Cette croix brille le jour, en reflétant la lumière du soleil, et brille la nuit, en illuminant la ville comme un phare ouvert sur la Méditerranée», avait-il salué pendant son homélie, évoquant la croix qui trône au sommet de la tour. Un spectacle en son et lumière a ensuite clos la soirée sur le parvis de la basilique pour marquer l’inauguration officielle de la tour.

La visite de Léon XIV, le troisième pape à se rendre dans ce chef d’oeuvre moderniste après Jean Paul II en 1982 et Benoît XVI en 2010, a eu lieu un siècle jour pour jour après la mort de son architecte Antoni Gaudí, un fervent catholique, fait «vénérable» l’an dernier, étape préalable à sa béatification.

Des milliers de personnes

Quelque 9000 personnes ont pu suivre les cérémonies depuis l’intérieur de la basilique ou sur son parvis. Mais au-delà du vaste périmètre de sécurité entourant la basilique, des dizaines de milliers de Barcelonais et de touristes se sont aussi pressés derrière des barrières pour tenter de suivre les cérémonies sur l’écran géant installé devant la Sagrada Familia.

«Toute notre vie, la Sagrada Familia a été en construction, et le fait que le pape vienne maintenant, c’est comme y mettre un point final», a estimé María José Sedano, une avocate de 30 ans, qui était présente des heures en avance sur le trajet prévu du souverain pontife vers la basilique pour espérer l’apercevoir.

La Sagrada Familia, dont la construction a été entamée il y a plus de 140 ans, avait été consacrée et élevée au rang de basilique par Benoît XVI en 2010. Elle pourrait être achevée d’ici une dizaine d’années.

«Jouer en équipe»

Mais l’achèvement de l’édifice est source de polémique autour de la façade de la Gloire et de ses quatre clochers. Sa construction selon les plans défendus par les architectes entraînerait la démolition de deux pâtés de maisons, ce à quoi les riverains s’opposent.

Mercredi, Léon XIV avait entamé son cinquième jour de visite en Espagne par une visite dans la prison de Brians, à 40 km de Barcelone, avant de se rendre en hélicoptère dans la spectaculaire abbaye de Montserrat.

Enfin, avant les cérémonies à la Sagrada Familia, il avait participé à une nouvelle rencontre placée sous le signe du social, dans le quartier populaire du Raval, en plein centre de Barcelone, y lançant un nouveau clin d’oeil aux fans de football, à la veille du début du Mondial, en appelant à «jouer en équipe», dans la vie comme sur les pelouses.

Après Madrid et Barcelone, Léon XIV achèvera sa visite de sept jours en Espagne sur les îles Canaries, au large des côtes africaines. Il y rendra hommage aux milliers de migrants morts en tentant de rejoindre l’archipel sur des embarcations de fortune.