La 134e saison pour la Société de Musique de La Chaux-de-Fonds

Keystone-SDA

La Société de Musique de La Chaux-de-Fonds (NE) dévoile sa 134e saison 2026/2027. La programmation réunit de grands interprètes internationaux, des orchestres de premier plan, de jeunes artistes en début de carrière ainsi que plusieurs collaborations.

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(Keystone-ATS) La Grande Série est composée de onze concerts par abonnement. Elle accueillera notamment l’Orchestre philharmonique de Strasbourg, l’Orchestre philharmonique de Iéna, l’Orchestre de la Suisse romande, l’Orchestre de chambre de Bâle ainsi que l’Ensemble symphonique Neuchâtel, vient d’indiquer la Société de Musique.

Dans l’acoustique reconnue de la Salle de musique de la Métropole horlogère, le public pourra retrouver des artistes tels que Piotr Anderszewski, Fazıl Say, Julian Prégardien, Kristian Bezuidenhout, Renaud Capuçon, Mao Fujita, Daniel Lozakovich, Sheku Kanneh-Mason ou encore Benjamin Grosvenor, précise le communiqué.

Avec Daniele Gatti

La saison marquera également les débuts à la Société de Musique de plusieurs personnalités musicales de premier plan, parmi lesquelles elle mentionne le pianiste Adam Laloum, le violoncelliste Maximilian Hornung, la soprano Christina Landshamer, la trompettiste Lucienne Renaudin Vary et le chef d’orchestre Daniele Gatti.

Au rang des projets singuliers de la saison figure encore la venue de l’ensemble de Berne «Les Passions de l’Ame». Ce dernier présentera dans la ville des Montagnes neuchâteloises un programme réunissant Haydn, Mozart et Beethoven autour d’un projet de recherche et de valorisation patrimoniale consacré à la Symphonie «Héroïque».

Parmi les traditions de la Société de Musique figure également le concert annuel d’orgue, proposé en entrée libre à la Salle de musique. L’édition 2027 accueillera l’organiste Jean-Luc Thellin dans une transcription pour orgue des Variations Goldberg de Johann Sebastian Bach.