La 41e édition du far° Nyon incite à de multiples rebonds

Keystone-SDA

Le far° festival des arts vivants Nyon (VD) rebondit sur une 41e édition du 7 au 16 août. Au programme de cet opus intitulé "rebonds: créer, rêver, résister": 66 événements, payants et gratuits, de Suisse et d'ailleurs, mêlant danse, performances, théâtre, cirque, ateliers, concerts et fêtes en plein air, ont annoncé mardi ses responsables.

(Keystone-ATS) « Le festival mettra en lumière des élans, des formes de résistance sensible, des initiatives qui ouvrent des voies et encouragent la transformation. Face aux crises que nous traversons collectivement – sociales, écologiques, politiques -, nous croyons qu’il est essentiel de porter attention à ces moments d’appui collectifs pour penser d’autres manières d’être ensemble », ont-ils expliqué.

Du Brésil à la Palestine, de l’Inde au Pérou, en passant par la Suisse, les Pays-Bas, le Sénégal, la Belgique, l’Espagne ou la France, les artistes de 17 nationalités invités cette année viennent d’horizons multiples. « Leurs oeuvres interrogent notre époque avec force, lucidité, poésie et parfois humour, et tracent, chacune à leur manière, des chemins sensibles vers des futurs désirables, féministes, écologiques, décoloniaux et pacifistes », relèvent les organisateurs dans un communiqué.

Six parcours fils rouges

Les différentes propositions sont réparties dans six parcours pensés comme des fils rouges au sein de la programmation, invitant les publics à découvrir les arts vivants autrement: parcours familles, parcours relax, habiter le monde et écouter les lieux, tisser des espaces de résistance, élans collectifs et joie de rebond, ainsi que défaire les récits dominants et faire entendre d’autres voix.

Sur les 66 événements, 31 propositions seront gratuites. Et sur les 23 projets d’arts vivants, dont cinq créations, il y aura six premières suisses et trois premières romandes. Quatre concerts et trois DJ sets sont aussi prévus au programme.

Pour la première fois, trois spectacles sont accessibles aux personnes en situation d’handicap visuel, avec une visite tactile sur inscription, une heure avant les représentations, indiquent encore les responsables du festival. Six spectacles sont par ailleurs accessibles aux personnes en situation d’handicap auditif.

www.far-nyon.ch