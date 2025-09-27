La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La 6e édition de Lausanne Méditerranées est consacrée à la Dalmatie

La 6e édition de Lausanne Méditerranées met à l'honneur la Dalmatie, région littorale des Balkans. Jusqu'au 11 octobre, quelque 30 propositions attendent le public durant deux semaines, soit des spectacles, des concerts, des contes pour enfants, des projections de films, des conférences, des ateliers, des repas, un marché artisanal, une exposition et des soirées festives.

(Keystone-ATS) Après le Maghreb, la Grèce, l’Albanie, le Liban et la Sicile l’an dernier, Lausanne Méditerranées 2025 s’intéresse à la Dalmatie dans toute sa diversité culturelle et son appartenance au monde méditerranéen, indique la Ville dans un communiqué. Cette région traverse principalement la Croatie ainsi qu’une partie de la Bosnie-Herzégovine et du Monténégro.

Parmi les nouveautés de cette édition, le Bureau lausannois pour les immigrés avec le Musée Olympique mettra en évidence les parcours de vie de figures sportives locales originaires de Croatie et de Bosnie-Herzégovine, ainsi qu’un programme de quatre courts-métrages, en partenariat avec l’association Base-Court, pour prolonger l’exploration de l’Adriatique orientale.

La manifestation comprend aussi une exposition collective portée par des personnes originaires ou proches de la Dalmatie. Elle invitera à découvrir un imaginaire commun de cette région. Enfin, un grand repas dalmate sera organisé à Pôle Sud.

Initiée par la Ville de Lausanne en collaboration avec de nombreuses institutions culturelles, associations ainsi que la Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise et les centres socioculturels, Lausanne Méditerranées explore les richesses de l’espace méditerranéen et les liens multiples qui nous y rattachent, rappellent les autorités lausannoises dans leur communiqué.

