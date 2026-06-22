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La barre des 35 degrés déjà franchie lundi en Suisse

L'alerte canicule a été relevée au niveau 4 dans plusieurs régions
Selon MétéoSuisse, il n'y aura pas de baisse significative des températures pendant au moins trois jours consécutifs, même la nuit. Keystone-SDA

Le cap des 35 degrés a été franchi lundi en début d'après-midi en plusieurs endroits de Suisse, notamment dans le nord-ouest et en Valais. Et les températures vont encore se réchauffer d'ici la fin de journée.

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1 minute

(Keystone-ATS) A 14h30, MétéoSuisse mesurait notamment 35,4 degrés dans ses stations de Viège (VS) et Bâle-Binningen. Il faisait à la même heure 35,3 à Aarau et 35,2 à Gösgen (SO) ainsi qu’à Würenlingen (AG).

Lundi, le niveau de danger canicule a aussi été relevé de 3 à 4 dans plusieurs régions de Suisse romande à midi. Celles des Trois-Lacs, de la Plaine de l’Orbe, du Valais central et de l’Arc lémanique passent d’un danger marqué à un fort danger, indique MétéoSuisse.

Les régions d’Estavayer (FR), Cudrefin (VD), Nidau (BE), Anet (BE), de la Plaine de l’Orbe (VD), la région lémanique et le Valais central passent au niveau 4 de lundi à midi jusqu’à samedi à 20h00. Elles rejoignent ainsi le nord-ouest de la Suisse (la région bâloise et la vallée de Delémont), déjà à ce niveau depuis dimanche.

Le fort danger signifie, selon MétéoSuisse, que pendant au moins trois jours consécutifs, il n’y aura pas de refroidissement significatif, même pendant la nuit. Durant cette vague de chaleur, il existe un risque important de troubles circulatoires et de malaise physique.

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