La BC de Zurich assure l’essentiel au 1er semestre

Keystone-SDA

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Dans un contexte défavorable de taux nuls, la Banque cantonale de Zurich (ZKB) est parvenue au premier semestre à gonfler ses volumes hypothécaires et de gestion, augmenter ses recettes et légèrement améliorer ses résultats.

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(Keystone-ATS) La direction se montre optimiste pour le reste de l’année. A fin juin, les créances hypothécaires atteignaient 113,38 milliards de francs, en progression de 2,0% sur six mois, indique vendredi l’établissement, l’un des quatre en Suisse présentant un risque systémique. Les dépôts clientèle ont grappillé 0,7% à 115,08 milliards. La somme au bilan s’est étoffée de 2,3% à 210,82 milliards.

La ZKB a dégagé un bénéfice semestriel de 679 millions de francs, en hausse de 1,7% en rythme annuel. Le résultat opérationnel s’est envolé de 12,1% à 783 millions. L’évolution différente entre ces deux indicateurs s’explique par une charge fiscale très alourdie, de près de 13% à 105 millions.

Le rapport entre les coûts et les recettes s’est amélioré de 2,6 point de pourcentage, à 52,9%. Pour chaque franc gagné, la banque dépense ainsi 52,9 centimes pour couvrir ses frais. Les recettes totales se sont étoffées de 6,0% à 1,70 milliard de francs, pour des charges de 898 millions (+1,6%).

Des commission très rémunératrices

Couvrant la moitié des revenus, les opérations porteuses d’intérêt ont débouché sur un résultat net de 836 millions de francs, en hausse de 1,7%, ceci alors que les taux nuls grignotent la marge de cette activité.

La bonne performance semestrielle de la ZKB est principalement imputable aux commissions, dont le revenu s’est établi à 598 millions, soit une poussée de 12,9%. Les opérations de négoce se sont également développées de manière favorable (+4,7% à 244 millions).

La masse sous gestion s’est étoffée de 5,5% par rapport à fin décembre, à 610,84 milliards de francs, grâce notamment à des entrées nettes d’argent de 10,50 milliards. Au premier semestre 2025, la collecte avait atteint 7,41 milliards.

«Le succès de notre stratégie de croissance dans le domaine de la clientèle privée et de la clientèle entreprises (…) se traduit également par le fait que nous continuons d’attirer de nouveaux clients dans un contexte de marché fortement concurrentiel et d’enregistrer un afflux d’argent frais dans tous les domaines», indique le patron Urs Baumann, cité dans le communiqué.

Pour la suite de l’exercice, le directeur général ne fournit aucune prévision chiffrée, se limitant à anticiper un «résultat annuel globalement attrayant».