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La BCE relève ses taux de 0,25 point face à l’inflation

Keystone-SDA

La Banque centrale européenne (BCE) a relevé jeudi de 0,25 point de pourcentage ses taux directeurs, restés inchangés depuis juillet 2025, pour contrer l'inflation liée au conflit au Moyen-Orient. La décision était attendue par l'ensemble des observateurs.

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(Keystone-ATS) «Grâce à la décision prise aujourd’hui, le Conseil des gouverneurs reste en bonne position pour faire face à l’incertitude engendrée par la guerre», déclare le communiqué de décisions du jour. Le taux de dépôt, qui fait référence, est porté à 2,25%, le taux de refinancement et le taux de facilité de prêt marginal se situent désormais respectivement à 2,40% et 2,65%.

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