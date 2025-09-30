La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La BNS a accéléré ses achats de devises au deuxième trimestre

Keystone-SDA

La Banque nationale suisse (BNS) a acheté massivement plus de devises entre avril et fin juin qu'au cours des trimestres précédents.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Elle a acquis pour près de 5,06 milliards de francs de devises, après s’être offert 49 millions en monnaies étrangères au premier trimestre.

Au deuxième trimestre de 2024, l’institut d’émission en avait acheté pour 103 millions de francs, peut-on lire dans un compte-rendu publié mardi.

Parmi ses instruments destinés à la mise en oeuvre de sa politique monétaire et outre la fixation du taux directeur, la BNS intervient sur les marchés des changes, notamment en achetant des devises étrangères pour limiter l’appréciation du franc.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

