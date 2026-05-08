La campagne de sensibilisation ne convainc pas les députés genevois

Keystone-SDA

La campagne de sensibilisation lancée la semaine dernière par le canton et visant à limiter la fumée passive sur les terrasses des bistrots ne convainc pas le Grand Conseil genevois. La majorité a demandé vendredi au Conseil d'Etat de revoir sa copie en proposant des mesures "moins timides".

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(Keystone-ATS) La campagne, qui mise sur la prévention et le respect, était la réponse à une motion acceptée en octobre dernier. Ce texte demandait pourtant une interdiction des cigarettes sur les terrasses des restaurants à l’heure des repas pour des raisons de santé publique.

«Le message est paradoxal et brouillé», a relevé la députée verte Louise Trottet. Cette médecin a rappelé que le tabac tue chaque jour 26 personnes en Suisse. Le député du Centre, Souheil Sayegh, lui aussi médecin, a relevé la réponse «très timide» du Conseil d’Etat, «qui a voulu écouter les cafetiers».

Pour Pierre Maudet, chef du Département de la santé et des mobilités (DSM), la motion n’a pas de force contraignante. Sans remettre aucunement en cause la nocivité de la fumée, il a estimé qu’il faut laisser le temps de voir les effets de cette campagne de sensibilisation.

Si la majorité du Grand Conseil veut une interdiction de fumer sur les terrasses à l’heure des repas, il faudra passer par un projet de loi. Mme Trottet a déjà annoncé que «sans une réponse plus sérieuse du Conseil d’Etat», son parti y réfléchirait.

Une perspective qui fait déjà bondir le PLR Murat Julian Alder. Il a rappelé que la dernière interdiction en date, celle des «puffs», avait été cassée par la justice genevoise.

Suite à un vote populaire, Genève a banni la cigarette dans les restaurants en 2009. Cette interdiction a ensuite été étendue en 2023 aux aires de jeux et aux arrêts de bus, notamment. Mais cette dernière mesure peine à être appliquée sur le terrain.