La commune de Laténa (NE) donnera plus de 11’000 francs à Blatten

Keystone-SDA

Le Conseil général de Laténa (NE) a décidé à l'unanimité de verser un franc par habitant à la Chaîne du bonheur, au bénéfice de la commune de Blatten. Cela représente un montant estimé 11'716 francs, selon les statistiques au 31 décembre dernier.

1 minute

(Keystone-ATS) Au tour de Laténa de faire un geste pour Blatten. La commune du littoral neuchâtelois a décidé, comme de nombreuses autres avant elle, de se montrer solidaire avec le petit village du Lötschental, entièrement détruit lors d’un éboulement survenu le 28 mai. La proposition d’offrir un franc par habitant à la Chaîne du bonheur émanait du groupe PLR au Conseil général, indique jeudi le Conseil communal dans un communiqué.

Les fonds seront utilisés dans les trois phases d’aide prévues, à savoir une assistance d’urgence, un soutien dans la phase de transition et, à plus long terme, une prise en charge des frais non couverts. Cela garantit une répartition équitable et ciblée, qui se fera en collaboration avec les autorités du village haut-valaisan.

A travers ce don, Laténa souhaite aussi inspirer d’autres communes neuchâteloises ainsi que les citoyens à faire preuve de générosité envers les sinistrés.