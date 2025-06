La Corée du Sud cesse de diffuser de la propagande à la frontière

La Corée du Sud a annoncé mercredi avoir cessé de diffuser de la propagande contre son voisin du Nord dans les zones frontalières. Son nouveau président s'est engagé à tenter de "rétablir la confiance" entre les deux pays ennemis.

(Keystone-ATS) La décision vise « à tenir la promesse de restaurer la confiance dans les relations entre la Corée du Sud et la Corée du Nord et de rechercher la paix dans la péninsule coréenne, » a déclaré le ministère sud-coréen de la Défense dans un bref communiqué. « Les diffusions ont cessé mercredi après-midi », a déclaré un porte-parole du ministère à l’AFP.

Après avoir remporté les élections anticipées de la semaine dernière, le nouveau président sud-coréen Lee Jae-myung avait promis d’améliorer les rapports avec Pyongyang par le dialogue. « La paix vaut mieux que la guerre, quel qu’en soit le prix », a-t-il déclaré.

Les relations entre les deux Corées sont à leur point le plus bas depuis des années, en partie en raison de la ligne dure envers Pyongyang de l’ancien président sud-coréen Yoon Suk Yeol, destitué en avril pour sa tentative ratée d’imposer la loi martiale.

Pendant sa campagne en 2022, M. Yoon avait traité le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un de « garçon grossier » et avait juré de « lui apprendre les bonnes manières ». Une fois au pouvoir, il avait menacé Pyongyang de frappes préventives et renforcé les liens militaires avec l’allié américain.

La Corée du Nord a, elle aussi, considérablement durci sa position. Elle a officiellement renoncé à tout espoir de réunification, déclaré le Sud « Etat ennemi », et dynamité les routes et voies ferrées transfrontalières remises en service des années plus tôt, quand les relations étaient meilleures.

Propagande contre propagande

Les diffusions de propagande anti-Corée du Nord provoquent l’ire de Pyongyang, qui a menacé par le passé de lancer des missiles contre les hauts-parleurs sud-coréens.

Les haut-parleurs avaient été allumés pour la première fois depuis six ans dans la zone démilitarisée qui divise les deux Corées en juin 2024 en réponse à un barrage de ballons remplis d’ordures que Pyongyang avait fait voler vers le sud. Ils diffusent généralement de la K-pop et des informations vers le Nord.

En réponse, la Corée du Nord diffuse ses propres émissions de propagande, envoyant des bruits étranges et inquiétants vers le Sud à toute heure, ce qui a suscité des plaintes de la part des habitants de la frontière.

Sur l’île de Ganghwa, toute proche de la frontière, Ahn Hyo-cheol, un villageois, a déclaré à l’AFP que les bruits en provenance du Nord n’avaient « pas du tout diminué » mercredi après-midi.

« Je n’ai pas de grands espoirs sur la façon dont la Corée du Nord pourrait changer, mais je pense que la décision du gouvernement d’arrêter les émissions par haut-parleur en direction du Nord est une bonne décision », a-t-il déclaré.

Décision « attendue depuis longtemps »

Pour le conseiller du comté de Ganghwa, Park Heung-yeol, la décision de Séoul était « attendue depuis longtemps ». « L’arrêt des haut-parleurs ne doit pas être une fin en soi: nous devons également oeuvrer au rétablissement des canaux de communication intercoréens et entamer un dialogue pour mettre fin aux émissions du Nord ciblant le Sud », a ajouté M. Park.

Les deux Corées sont toujours officiellement en guerre, le conflit de 1950-53 s’étant terminé par un armistice et non par un traité de paix.