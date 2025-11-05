La Cour suprême se penche sur les droits de douane massifs de Trump

Keystone-SDA

La Cour suprême américaine a commencé mercredi à se pencher sur la légalité d'une part importante des droits de douane mis en place par Donald Trump, avec pour enjeu l'extension constante du pouvoir présidentiel.

(Keystone-ATS) L’exécutif américain presse les neuf juges – six conservateurs et trois progressistes – de maintenir ces taxes sur les produits importés, qui génèrent des milliards de dollars de recettes et ont permis d’arracher aux partenaires des Etats-Unis des promesses d’investissements et conditions plus favorables pour les exportateurs américains.

La décision de la Cour peut ne pas être rendue avant plusieurs mois, ou à l’inverse tomber assez rapidement.

Le gouvernement met tout son poids dans la bataille, le ministre des Finances Scott Bessent ayant prévu d’assister à l’audience, de même que le représentant au commerce (rattaché à la Maison Blanche) Jamieson Greer.

Donald Trump a affirmé mardi que le maintien de ses droits de douane était une «question DE VIE OU DE MORT pour notre pays».