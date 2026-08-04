La cyberattaque au Liechtenstein «d’un haut niveau technique»

Keystone-SDA

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La cyberattaque qui a ciblé le Liechtenstein a été menée avec un haut niveau de sophistication technique. Les données de 31'000 sociétés, fondations et fiduciaires ont été dérobées dans le registre des ayants droit économiques de l'Office de la justice.

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(Keystone-ATS) Selon les premiers résultats de l’enquête, le registre a fait l’objet d’une attaque isolée, indique la Principauté mardi dans un communiqué. Il s’agit d’une attaque de haut niveau technique visant une infrastructure extrêmement complexe. Pour des raisons de sécurité, d’autres données sensibles ont été retirées du réseau.

L’identité des auteurs reste inconnue. Les données volées concernent les noms des entités juridiques, les noms, dates de naissance, nationalités et pays de résidence des ayants droit économiques effectifs. Les adresses et numéros de téléphone, ainsi que les données financières telles que les chiffres d’affaires, actifs ou dividendes ne sont pas concernés.

Ce registre, créé en avril 2021, vise à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.