La FIFA annonce un «partenariat» pour Gaza avec le Conseil de paix

Keystone-SDA

Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a présenté jeudi les projets de l'organisation pour Gaza lors de la première réunion du Conseil de paix de Donald Trump. Il devrait faire venir des stars dans la région.

(Keystone-ATS) «Tout le monde doit soutenir la paix», a déclaré le dirigeant suisse à Washington. Dans son discours, il a annoncé «un véritable partenariat» entre la FIFA et le «Conseil de paix».

M. Infantino «fera venir des stars dans la région», a de son côté annoncé Donald Trump dans son discours d’ouverture de la réunion. Le président américain a également affirmé que la FIFA aiderait à collecter 75 millions de dollars pour des projets liés au football à Gaza.

Un spot publicitaire présenté par le Haut-Valaisan a par ailleurs fait état de la construction de terrains de sport et d’un stade pouvant accueillir jusqu’à 25’000 spectateurs dans la bande de Gaza.