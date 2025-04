La Finma adapte sa structure interne, brandit plus de contrôles

La Finma va adapter ses divisions pour renforcer son action, promettant une "surveillance approfondie et directe" en "multipliant les contrôles sur place". La directrice adjointe et cheffe de la division Assurances va par ailleurs quitter le régulateur.

(Keystone-ATS) L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a créé la division Expertise intégrée des risques. Cette unité centralisera les fonctions consacrées au risque et des sujets tels que les liquidités, le capital et les tests de résistance, les risques de crédit, le blanchiment d’argent ou la finance durable. Elle intégrera aussi les analyses et les instruments ainsi que les contrôles sur place, a détaillé le régulateur mardi dans un communiqué.

Cette nouvelle division sera dirigée par Marianne Bourgoz Gorgé, jusqu’à présent à la tête de la division Gestion d’actifs. Cette dernière, ainsi que l’unité Marchés seront regroupées et placées sous la direction de Léonard Bôle.

Le gendarme des marchés financiers va également se doter d’un responsable du risque, « dont la mission sera de coordonner et d’optimiser de manière centralisée la gestion des risques des différentes divisions », a précisé le régulateur.

L' »objectif est d’exercer avec encore plus d’efficacité » le mandat de la Finma, « à savoir protéger les clients des marchés financiers et le bon fonctionnement » de ces derniers, a-t-il précisé.

Birgit Rutishauser, membre de la direction, adjointe du directeur et cheffe de la division Assurances, va quant à elle quitter la Finma. Elle sera remplacée dès le 1er mai, à titre intérimaire, par Vera Carspecken à la tête de la division Assurances.