La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

La fonte des glaciers suisses se poursuit inexorablement

Keystone-SDA

Les glaciers en Suisse se réduisent comme peau de chagrin. En 2025, selon le réseau des relevés glaciologiques suisse (GLAMOS), les glaciers ont perdu 3% de leur volume, un des plus forts reculs jamais observé.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’année en cours clôt une décennie particulièrement rude pour les glaciers suisses. Ceux-ci ont diminué d’un quart au cours des dix dernières années, souligne GLAMOS mercredi, dans un communiqué.

En 2025, les glaciers ont souffert d’un hiver très pauvre en neige et d’un été marqué par des vagues de chaleur en juin surtout, puis en août. La première quinzaine de juillet, avec un rafraîchissement des températures, a juste permis d’éviter le pire, selon les mots de GLAMOS.

Le recul progressif des glaciers a pour effet de déstabiliser la montagne, avec l’effondrement de pans de falaise et de glace. C’est ce qui a provoqué la destruction du village de Blatten (VS) en mai dernier, note le directeur de GLAMOS Matthias Huss, cité dans le communiqué.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
38 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
10 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision