La nouvelle porte-parole de la Maison Blanche remise en question

Keystone-SDA

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Fraîchement arrivée, la nouvelle porte-parole de la Maison Blanche Katie Zacharia a vu son statut d'avocate mis en cause mercredi aux Etats-Unis, en l'absence de preuves de son admission à un barreau.

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(Keystone-ATS) Ancienne consultante sur la chaîne Fox News, Katie Zacharia y a été présentée comme avocate à au moins 18 reprises depuis mars 2025, selon une analyse du média Popular Information.

Or il n’existe aucun élément permettant d’indiquer que la porte-parole de 41 ans ait jamais passé avec succès un examen du barreau aux Etats-Unis, après son diplôme en droit de l’université Pepperdine en Californie.

Au contraire, elle aurait en réalité échoué à l’examen du barreau de Californie en 2011, affirme le Wall Street Journal citant une source proche du dossier.

Katie Zacharia a ensuite déménagé à Pékin pour travailler en tant que juriste dans l’équipe de droit international d’un important cabinet d’avocats chinois, selon la même source.

La nouvelle porte-parole a défendu mardi son parcours quelques minutes après sa première conférence de presse comme visage public de la Maison Blanche. Au moment où un journaliste a demandé à Donald Trump dans quel État américain Katie Zacharia aurait passé le barreau, le président s’est retourné vers celle-ci, qui a répondu : «Quand j’ai déménagé en Chine».

Enquête demandée

Selon ses informations biographiques sur le site LinkedIn, elle a travaillé près de deux ans pour un cabinet d’avocats à Pékin, entre 2011 et 2013. Sollicitée par l’AFP, Katie Zacharia a également affirmé dans un communiqué avoir pratiqué «le droit international des contrats avec toutes les qualifications appropriées».

Elle n’a cependant pas commenté les accusations selon lesquelles elle s’est qualifiée d’avocate sans en avoir le droit. L’association d’éthique en politique Campaign for Accountability a appelé mercredi le barreau de l’État de Californie à lancer une enquête.

«En Californie, se désigner soi-même comme avocat sans licence, ce n’est pas de la vantardise; c’est un crime», soutient l’association dans un communiqué.

«Le barreau de l’État devrait enquêter pour savoir si Mme Zacharia a trompé le public sur ses qualifications, et lui faire rendre des comptes si c’est le cas», ajoute Campaign for Accountability.

Le directeur de la communication de la Maison Blanche, Steven Cheung, a qualifié sur les réseaux sociaux l’association «d’organisation d’extrême gauche dirigée par des crétins enragés» que «personne ne prend au sérieux».

Peu connue du grand public, Katie Zacharia a ouvert sa première conférence de presse mardi en donnant lecture, à un rythme particulièrement lent, d’une longue liste de ce qu’elle a présenté comme les réussites d’un président américain qualifié «d’énergique».

Ce type de prise de parole est habituellement suivi d’une longue séance de questions-réponses. Cette fois, pourtant, la porte-parole ne s’est prêtée qu’à trois questions, venant toutes de médias dont l’orientation est réputée conservatrice.

Katie Zacharia a succédé à Karoline Leavitt, une autre fidèle du président américain, qui a quitté ses fonctions en août pour s’occuper de ses jeunes enfants.

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