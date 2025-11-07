La passion de la BD en format XXL à Belfaux (FR)

Le festival BDmania à Belfaux (FR), dont la prochaine édition se tiendra en novembre 2026, organise samedi sa journée moules-frites BD XXL. Une douzaine de scénaristes et dessinateurs y participeront, l’occasion pour le public d’échanger eux et de repartir avec une dédicace "unique".

(Keystone-ATS) Alexandre Etienne, président de l’association BDmania, se réjouit particulièrement de la nouvelle édition, a-t-il fait savoir dans un récent communiqué. Les auteurs et l’association Splotch présenteront des oeuvres récentes, dont plusieurs sorties de presse entre août et octobre.

Parmi elles, Joseph de Marion Canevascini disponible en librairie depuis septembre, tout comme La Rhapsodie du ciel de Chendi. Les organisateurs belfagiens mettent encore en exergue la variété des styles rassemblés lors de ce qu’ils qualifient de mini-festival.

Du roman graphique à la BD franco-belge, de la BD humoristique avec les dernières péripéties de Nelson, le diablotin de Christophe Bertschy ou encore les épopées en mer de Terres en vue par Oriane Masserey.

17e édition en vue

Il y aura aussi de la tendresse avec Jean-Blaise, le chat d’Emilie Boré et Vincent, qui vient «ronronner» à Belfaux pour la deuxième fois et même fanfaronner avec Papa poule, son dernier album qui est déjà en réimpression.

Le programme, tout comme la dégustation des moules et des frites, feront honneur au neuvième art, a rappelé Alexandre Etienne, toujours cité dans le communiqué. La manifestation, fondée en 1992, se tiendra au Centre paroissial de Belfaux.

Le rendez-vous majeur de l’association, le festival BDmania, le plus ancien festival de BD de Suisse romande, réunira pour sa part une soixantaine d’artistes du 6 au 8 novembre 2026. L’édition 2024, la seizième du nom, avait attiré quelque 9600 visiteurs.

