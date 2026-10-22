La police genevoise alerte sur les vols sous les selles de scooters

Keystone-SDA

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Près de 200 vols d'objets déposés sous les selles de scooters ont eu lieu à Genève depuis le mois de mars. Face à l'augmentation des cas, la police cantonale recommande de ne pas entreposer d'objets de valeur, en particulier un casque, et de stationner le véhicule dans un lieu sécurisé.

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(Keystone-ATS) Les scooters de la marque Yamaha sont principalement touchés, a indiqué jeudi la police genevoise. Les voleurs exploitent une particularité du système de verrouillage pour accéder, en quelques secondes, au compartiment de rangement sous la selle. Aucune trace d’effraction n’est alors visible, ce qui peut retarder la découverte du vol. Il arrive aussi que le mécanisme de fermeture soit forcé.

Les objets volés sont surtout des casques, des gants et des vêtements de pluie, plus rarement des lunettes de soleil ou des porte-monnaie. Le casque constitue souvent le bien le plus coûteux parmi les objets dérobés, souligne la police, qui invite les propriétaires de scooters à rester vigilants et à ne pas considérer le compartiment sous la selle comme un espace de rangement sécurisé.

Pour limiter les pertes matérielles et compliquer le passage à l’acte, la police préconise de ne pas y laisser d’objet de valeur, mais aussi de choisir un emplacement de stationnement sécurisé et bien éclairé. Même en l’absence de traces d’effraction visibles, tout vol devrait lui être signalé afin de permettre le recensement des faits et de contribuer aux investigations, écrit-elle.

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