La police genevoise se dote de trottinettes non conformes

Keystone-SDA

La police genevoise s'est dotée ces dernières années de trottinettes électriques pour les missions de terrain de ses agents en civil. Mais ces engins ont fini à la casse, car ils pouvaient rouler au-delà de la vitesse de 20 km/h autorisée par la loi.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les quinze trottinettes ont d’abord été envoyées à la fourrière pour une expertise approfondie, qui a révélé leur non-conformité, a indiqué Alexandre Brahier, porte-parole de la police genevoise. Il confirmait jeudi une information de la Tribune de Genève. La plupart des trottinettes ont ensuite été détruites.

La chute d’un agent en été 2023, alors qu’il était au guidon de sa trottinette électrique, a poussé l’Inspection générale des services à enquêter pour comprendre les circonstances de l’accident. Ce sont ces investigations qui ont finalement révélé la non-conformité des trottinettes électriques.

Depuis cet épisode, la police genevoise a renforcé les exigences en matière de contrôle et de centralisation des achats. Actuellement, la police genevoise ne compte plus aucune trottinette électrique dans sa flotte de véhicules.

