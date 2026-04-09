La politique climatique de la Suisse manque d’ambition

Keystone-SDA

La politique climatique de la Suisse manque de vision et de cohérence. Les mesures prises jusqu'à présent sont insuffisantes pour atteindre les objectifs inscrits dans la loi, constate un groupe d'experts du SCNAT dans un rapport publié jeudi.

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(Keystone-ATS) Les scientifiques mandatés par l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) ont notamment relevé des manquements dans les domaines des transports, du chauffage et du bâtiment.

Ils déplorent aussi la timidité de la place financière suisse qui, avec ses importants volumes de capitaux, pourrait «jouer un rôle clé» en matière d’adaptation au changement climatique.

Les chercheurs font remarquer «qu’une partie» de la réalisation des objectifs climatiques de la Suisse, soit la réduction de moitié des émissions des gaz à effet de serre d’ici à 2030, repose «sur l’achat de crédits d’émissions étrangers».

Cette approche peut s’avérer plus économique à court terme, mais risque de retarder «les mesures nécessaires au niveau national pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050».