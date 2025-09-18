La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

La situation sur le marché du logement reste tendue en Suisse

Keystone-SDA

La pénurie de logements s'est aggravée en Suisse durant le premier semestre 2025, malgré le ralentissement de l'immigration depuis un an. Les ménages à bas revenus et ceux de la classe moyenne inférieure sont les plus durement touchés.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La situation est aussi tendue qu’en 2014, date du début de la dernière pénurie insistante, selon la dernière mise à jour du monitorage de l’Office fédéral du logement (OFL) publié jeudi. Elle indique également qu’aucune détente ne se profile à moyen terme.

L’OFL note qu’il faut s’attendre à ce que la construction de logements ne puisse pas suivre la croissance des ménages au cours des deux prochaines années.

Le monitorage souligne encore que devenir propriétaire est désormais quasiment hors de portée pour les primo-acquéreurs si l’on tient compte des coûts d’acquisition et d’utilisation. De quoi rendre le marché locatif d’autant plus important, en particulier pour les ménages à pouvoir d’achat faible à moyen, selon l’OFL. Ils représentent près de 80% de tous les ménages locataires.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision