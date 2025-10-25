Sämi, le «Singing Driver»

Lorsque c’est Samuel «Sämi» Zumbrunn qui est au volant du car postal, le voyage s’annonce mélodieux. Céline Stegmüller / Swissinfo

Chauffeur et jodleur, Sämi Zumbrunn transforme chaque voyage en car en une expérience inoubliable. Qui mieux que lui pour représenter une tradition helvétique qui pourrait bientôt figurer sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO? Reportage depuis l’Oberland bernois.

Céline Stegmüller

Céline Stegmüller

Je suis une journaliste vidéo expérimentée, passionnée par l'idée de rendre des sujets complexes accessibles et attrayants grâce à des récits multimédias convaincants. Axée sur les questions sociales et environnementales, je produis divers formats vidéo sur un large éventail de sujets, en me spécialisant dans les vidéos explicatives percutantes avec des graphiques de mouvement et des animations en stop-motion. Au cours de mes études en cinéma, littérature anglaise et journalisme, j'ai acquis de l'expérience à la radio, à la télévision et dans la presse écrite à travers la Suisse. Après avoir travaillé avec l'équipe image et son du Festival du film de Locarno, j'ai rejoint SWI swissinfo.ch en 2018 pour réaliser des reportages locaux et internationaux. Luca Beti (texte)

Dès que le car postal apparaît au détour du virage, les enfants commencent à faire signe. Ils ont reconnu Sämi au volant, leur chauffeur préféré. C’est lui qui les ramènera à l’école après la pause de midi.

À peine monté dans le car, un garçon vêtu d’une chemise rayée et d’une ceinture décorée de vaches lui demande d’une voix claire: «Sämi, tu nous chantes un yodel?» Une demande qu’il répète trois fois, car le chauffeur hésite d’abord à accéder à sa requête.

Après avoir fait monter le dernier touriste, Sämi entonne un yodel, et aussitôt, les bavardages dans le car cessent. Tandis que les dernières notes résonnent encore entre les vitres, des applaudissements chaleureux éclatent, accompagnés de sifflements approbateurs.

Une fois de plus, Sämi a conquis le cœur de ses passagers. Aujourd’hui, il assure la liaison entre Brienz et le col du Brünig, près de Hasliberg.

«C’est comme ça que je suis. J’aime partager ma passion pour le chant et le yodel», raconte Sämi Zumbrunn en arrivant au musée en plein air de Ballenberg. Là, il boit directement à la conduite de la fontaine pendant une courte pause.

Précédent Suivant Sämi habite dans une maison à son image: typiquement suisse. Céline Stegmüller / Swissinfo La passion de Sämi pour le yodel se retrouver dans les moindres recoins de son habitation. Céline Stegmüller / Swissinfo Image 1

«J’ai grandi dans une famille paysanne à Unterbach, près de Meiringen. Déjà enfant, je chantais en trayant les vaches ou en gardant les bœufs sur l’alpage de Chaltenbrunnen, dans la vallée de Rychenbach», se souvient l’homme aujourd’hui âgé de 62 ans.

Chez lui, on chantait souvent et à la moindre occasion: en faisant la vaisselle, après le dîner ou lors de sorties en montagne. Ce lien avec les animaux, la nature et les paysages alpins a profondément marqué son enfance et son adolescence.

«À douze ans, j’ai reçu une cassette audio contenant une compilation des meilleurs yodleurs de l’époque, raconte-t-il. Je l’ai écoutée des milliers de fois, au point que le désir est né en moi de devenir un yodleur tout aussi talentueux.»

«Le plus beau trajet en car postal de ma vie»

Sämi Zumbrunn apprend les métiers de charpentier et d’agriculteur, et rejoint à 19 ans le club de yodel Ringgenberg. Le chef de chœur l’encourage à cultiver son talent vocal et lui propose de prendre des cours de chant privés.

«Grâce à une pratique quotidienne, j’ai atteint une tessiture de quatre octaves», dit-il. Son premier passage sur scène lors d’une fête du yodel remonte à quarante ans.

«J’ai obtenu la meilleure note: classe 1», raconte-t-il avec une fierté à peine dissimulée. Ce sera la première d’une longue série de distinctions.

C’est à cette époque également que débute sa carrière de chauffeur: il conduit d’abord un camion-citerne pour le lait, puis un car de tourisme. Une activité qui le met en contact avec les gens et le secteur touristique – un pilier de l’économie dans l’Oberland bernois.

Avec le temps, il devient ambassadeur de Grindelwald, des chemins de fer de la Jungfrau et de Suisse Tourisme. Il parcourt la moitié du globe, toujours accompagné de son yodel.

«La musique parle un langage universel, compris partout parce qu’il vient du cœur, affirme Sämi Zumbrunn. Elle peut bâtir des ponts entre différentes cultures et créer des amitiés, car elle transmet l’harmonie.»

Et même sur la ligne entre Brienz et le col du Brünig, Sämi rayonne de joie de vivre. Tandis qu’il franchit les passages étroits du Hasliberg, le «Singing Driver», comme il aime se surnommer, allume le micro, salue les visiteurs internationaux d’un «Grüessech» et leur annonce qu’il souhaite leur faire un cadeau.

«Si cela vous plaît, emportez-le, explique-t-il. Sinon, laissez-le dans le car postal.» Et ainsi, cette même scène se répète à chaque trajet.

D’abord, les passagers sont déconcertés, puis un sourire de surprise et de joie se dessine sur leurs visages. En descendant du car, certains le remercient pour ce cadeau inattendu, tandis que d’autres, la voix encore tremblante d’émotion, confient avoir vécu «le plus beau trajet en car postal de leur vie».

«J’ai la chance de pouvoir associer mon travail à ma grande passion, et les gens apprécient cela», déclare Sämi.

Le rêve de chanter à l’Elbphilharmonie de Hambourg

C’est un touriste américain de Chicago, rencontré à Grindelwald, qui l’a encouragé à franchir une nouvelle étape dans sa carrière de jodleur. «Chaque mois, il m’écrivait une lettre pour me demander si j’avais enfin enregistré mon premier CD», raconte Sämi.

«Je l’ai appelée Singing Driver, car c’était déjà le surnom que m’avaient donné les passagers. Le CD a eu beaucoup de succès, surtout auprès des touristes du Japon», raconte Sämi.

À ce premier CD ont suivi deux autres. Le dernier, intitulé My Jodlerwäg, a été publié pour célébrer ses quarante ans de carrière. Et sur la route – bien asphaltée – Sämi continue de susciter l’enthousiasme.

Mais le «chauffeur chantant» ne peut guère rivaliser avec l’irrésistible attrait du smartphone: même ses mélodies ne parviennent pas à détourner les yeux des élèves d’une classe de gymnase de la ville de Berne des écrans de leurs téléphones.

Mais lorsqu’il leur offre une nouvelle chanson pendant qu’ils attendent le train à la gare, ils lui accordent enfin un peu d’attention: les jeunes le filment et partagent probablement la vidéo immédiatement sur les réseaux sociaux.

Sämi Zumbrunn vit pour ses rêves. Il a déjà gravi de nombreux sommets dans sa région natale, dont le Wetterhorn et le Mönch.

«L’été prochain, j’aimerais escalader l’Eiger par l’arête du Mittellegi», confie-t-il.

À la question de savoir quels projets musicaux il garde encore dans ses tiroirs, il répond: «Chanter à l’Elbphilharmonie de Hambourg.»

Nous lui demandons, incrédules, de répéter le nom du bâtiment, devenu entre-temps un temple de la musique. «Je veux amener mes montagnes et la nature dans la salle de concert avec vue sur l’Elbe», répète-t-il avec conviction.

Après une pause-café, il est temps de reprendre le volant. Il ne s’écoule que quelques minutes avant que Sämi ne nous gratifie à nouveau de sons de yodel.

«Je veux vous offrir quelque chose, explique-t-il aux nouveaux passagers. Si cela vous plaît, emportez-le avec vous, sinon laissez-le dans le bus.»

Nous sommes certains que tous l’ont emporté chez eux et ont partagé cette expérience inoubliable avec leurs amis et connaissances.

Le yodel bientôt au patrimoine de l’UNESCO? Le yodel est en lice pour entrer au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. La candidature a été déposée en 2024 et la décision est attendue pour la fin 2025. Pratiqué en Suisse par plus de 12’000 chanteuses et chanteurs, le yodel se transmet en famille, dans les clubs et les écoles, ce qui lui permet de rester vivant et populaire. Malgré sa popularité, des mesures sont nécessaires pour garantir son avenir. La candidature a permis de définir des mesures de sauvegarde, telles que l’amélioration de la coordination nationale, l’élargissement de l’offre de formation, le soutien aux jeunes talents et la sensibilisation du public. Par le passé, la Suisse a déjà obtenu plusieurs reconnaissances de l’UNESCO pour ses traditions vivantes, notamment la Fête des vignerons, le carnaval de Bâle, les processions de Mendrisio, l’horlogerie et la saison d’alpage.

Texte relu et vérifié par Daniele Mariani, traduit à l’aide de l’IA/op

