La Suisse reste le pays le plus innovant au monde selon l’ONU

(Keystone-ATS) La Suisse reste le pays le plus innovant au monde, toujours devant la Suède et les Etats-Unis. La Chine remonte elle au 11e rang. L’activité fait face à un ralentissement, a déploré jeudi l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève.

La Suisse est première depuis largement plus de dix ans dans l’Indice mondial de l’innovation, qui rassemble des dizaines d’indicateurs dans plus de 130 pays. Selon le rapport, elle figure au moins parmi les cinq meilleures dans toutes les différentes parties, sauf pour les infrastructures où elle est septième.

Comme il y a un an, elle est en tête notamment pour l’accès aux nouvelles technologies ou la production de savoir-faire et de technologies. Elle ne l’est plus pour l’environnement politique des affaires, où elle arrive pour la première fois derrière Singapour, ou encore les familles des brevets.

Plus largement, l’OMPI déplore une diminution de 40% des investissements en capital-risque l’année dernière et un ralentissement des dépenses dans la recherche dans les différents pays.