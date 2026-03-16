La Tour du fantastique à Neuchâtel suscite un grand intérêt

Keystone-SDA

La Tour du fantastique à Neuchâtel, ouverte depuis le 18 décembre, attire des visiteurs du monde entier. La fréquentation est plus élevée que prévu et 17'000 billets ont déjà été vendus.

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(Keystone-ATS) «Après trois mois, on a dépassé nos objectifs car on visait la vente de 50’000 billets par an», a déclaré lundi à Keystone-ATS Didier Boillat, président de la fondation. Le musée, qui consacre sa première exposition aux oeuvres de l’illustrateur de Tolkien John Howe, attire aussi bien des touristes, que des familles, des groupes d’entreprises ou des classes.

L’établissement ne connaît pas la provenance exacte de ses visiteurs mais a repéré sur les réseaux sociaux que ceux-ci peuvent venir de New York, de France, d’Allemagne ou d’ailleurs. «Le partenariat avec un hôtel montre que la Tour génère un certain nombre de nuitées», a ajouté Didier Boillat.

«On a de très bons commentaires en ligne. On a eu aussi des articles en Nouvelle-Zélande et en Chine. Des influenceurs français, suisses, belges ou américains, dont certains ont des millions de followers, ont marqué de l’intérêt. On leur paie le déplacement mais on ne les rémunère pas», a expliqué le président.

Partenariat avec le Château de Chillon

Les ventes à la boutique sont également plus importantes que ce qui avait été budgété. La cafétéria, exploitée par un prestataire externe, donne aussi satisfaction.

La Tour du fantastique a désormais un partenariat avec le Château de Chillon (VD). Elle tiendra aussi un stand au prochain Fantasy Basel, qui se tiendra du 14 au 16 mai.

Le musée est logé dans d’anciennes prisons, reliées par une nouvelle passerelle à la tour médiévale. John Howe, établi à Neuchâtel depuis de nombreuses années, en est un membre fondateur. Il a son propre atelier sur place.