La Ville de Bienne va progressivement renoncer au gaz

Keystone-SDA

Partager

La majeure partie du réseau de gaz sera progressivement mise à l'arrêt en Ville de Bienne. Les premières mises hors service interviendront à partir de 2037 et la transition devrait être achevée d’ici 2050, a annoncé mardi Energie Service Biel/Bienne (ESB).

2 minutes

(Keystone-ATS) Les propriétaires immobiliers seront informés par écrit à partir de cet automne. L’entreprise ESB et la Ville de Bienne soulignent que des services d’information et de conseil sont à leur disposition pour leur permettre de planifier le remplacement du système de chauffage.

Le portail de l’énergie en ligne de la Ville de Bienne fournit pour chaque immeuble situé sur le territoire communal des informations sur les systèmes de chauffage renouvelables envisageables, les possibilités de subventionnement et les projets de rénovation.

La mise à l’arrêt du réseau de gaz s’étale sur une longue période. Les premiers tronçons seront mis à l’arrêt à partir de 2037. D’ici 2050, la transition devrait être en grande partie achevée et la longueur du réseau de gaz devrait passer de 220 km à 50 km.

Certains tronçons du réseau de gaz pourront être maintenus là où des conditions particulières le justifient. Cela pourrait notamment être le cas dans certaines parties de la vieille ville. A long terme, les raccordements maintenus seront alimentés en biogaz, précise l’entreprise.

Energies renouvelables

Parallèlement, le prestataire de services énergétiques poursuit le développement de ses réseaux thermiques renouvelable avec un investissement de 150 millions de francs. La chaleur pourra provenir de sources d’énergie renouvelables et disponibles localement, telles que l’eau du lac et des nappes phréatiques ainsi que l’énergie du bois.

Dans le cadre de sa politique énergétique et climatique, la Ville de Bienne a fixé pour objectif d’atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050. La transformation de l’approvisionnement en chaleur constitue un pilier essentiel de cette démarche.