La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

La Ville de Fribourg adopte une nouvelle identité visuelle

Keystone-SDA

La Ville de Fribourg se dote d'une nouvelle identité visuelle. L'ancien logo datait de 20 ans et ne reflétait plus symboliquement les spécificités de la capitale cantonale. La nouvelle création devait être bilingue pour respecter tant les voeux du Parlement communal que l'histoire de la ville.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Ce nouveau design sera appliqué progressivement et d’une manière pragmatique, dans une volonté de durabilité, a annoncé mardi la Ville de Fribourg en dévoilant cette création. Les deux identités vont donc se côtoyer durant quelques mois.

Le vœu de se doter d’une nouvelle identité visuelle tenant compte des deux langues cantonales officielles trouvait son origine dans plusieurs demandes du Conseil général. Le législatif communal a salué l’idée d’un nouveau logo bilingue, la Ville de Fribourg étant la capitale d’un canton officiellement bilingue.

Parmi les 50 agences et graphistes indépendants ayant participé au concours lancé en fin d’année passée, c’est la proposition imaginée par l’agence fribourgeoise Volontiers qui a fait l’unanimité.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision