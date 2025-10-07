La Ville de Fribourg adopte une nouvelle identité visuelle

Keystone-SDA

La Ville de Fribourg se dote d'une nouvelle identité visuelle. L'ancien logo datait de 20 ans et ne reflétait plus symboliquement les spécificités de la capitale cantonale. La nouvelle création devait être bilingue pour respecter tant les voeux du Parlement communal que l'histoire de la ville.

1 minute

(Keystone-ATS) Ce nouveau design sera appliqué progressivement et d’une manière pragmatique, dans une volonté de durabilité, a annoncé mardi la Ville de Fribourg en dévoilant cette création. Les deux identités vont donc se côtoyer durant quelques mois.

Le vœu de se doter d’une nouvelle identité visuelle tenant compte des deux langues cantonales officielles trouvait son origine dans plusieurs demandes du Conseil général. Le législatif communal a salué l’idée d’un nouveau logo bilingue, la Ville de Fribourg étant la capitale d’un canton officiellement bilingue.

Parmi les 50 agences et graphistes indépendants ayant participé au concours lancé en fin d’année passée, c’est la proposition imaginée par l’agence fribourgeoise Volontiers qui a fait l’unanimité.