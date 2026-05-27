La Ville de La Chaux-de-Fonds (NE) à nouveau bénéficiaire en 2025

Keystone-SDA

Les comptes 2025 de la Ville de La Chaux-de-Fonds (NE) confirment la "dynamique positive" engagée ces dernières années. Ils bouclent en zone bénéficiaire pour le deuxième exercice consécutif, avec un montant de 1,2 million de francs, contre 2,85 millions en 2024.

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(Keystone-ATS) Le budget 2025 de la Métropole horlogère anticipait un déficit de 6,2 millions de francs. L’embellie s’explique déjà par «une gestion rigoureuse des charges, notamment celles relevant directement de l’autorité locale». Ensuite, le Conseil communal a mentionné mercredi des recettes fiscales «particulièrement élevées».

«Une excellente surprise», s’est réjoui le grand argentier communal Jean-Daniel Jeanneret. Les revenus issus des personnes morales ont largement dépassé les attentes, avec une progression de plus de 11 millions de francs. Ils ont été portés à la fois par les entreprises locales et par la redistribution cantonale.

Préoccupations

L’évolution repose en partie sur des éléments exceptionnels, «ce qui incite à la prudence quant à sa pérennité». Les charges sont restées pour leur part globalement maîtrisées. Les dépenses de personnel sont inférieures au budget de 491’000 francs, tout en assumant les progressions salariales et la compensation intégrale de l’inflation.

Les charges d’exploitation ont totalisé un peu plus de 283,5 millions de francs, contre 280,9 millions en 2024. «Notre politique permet de maintenir l’attractivité de la Ville comme employeur et de préserver la qualité des prestations», a ajouté devant la presse Jean-Daniel Jeanneret.

Certaines charges échappent toutefois au contrôle communal et suscitent des inquiétudes, un constat formulé par d’autres collectivités publiques. La facture sociale a ainsi crû de 2,4 millions de francs pour grimper 20 millions, ce qui constitue près de 7% des dépenses totales.

Investissements

Un développement «qui reflète une évolution préoccupante de la situation sociale à l’échelle cantonale», a relevé le Conseil communal présidé par Théo Huguenin-Elie. Au-delà, la dette de la Métropole horlogère des Montagnes neuchâteloises affiche une augmentation de 21 millions de francs pour s’établir à 548 millions.

Le tout malgré une légère amélioration de la fortune et une attribution de 500’000 francs à la réserve de politique conjoncturelle. Le Conseil communal a encore répété la nécessité de poursuivre sa politique d’investissement «ambitieuse». L’an passé, près de 70% des projets prévus ont été réalisés.

Ce qui représente un volume total de 34,4 millions de francs. Ces investissements visent à rattraper le retard dans l’entretien des infrastructures, mais aussi à «renforcer durablement la qualité de vie ainsi que l’attractivité résidentielle et économique de la ville», a insisté l’exécutif communal.

De quoi accroître le rôle de «centre urbain majeur de l’Arc jurassien» joué par La Chaux-de-Fonds et ses 38’000 habitants, dans un contexte marqué par des incertitudes, notamment internationales.