Lancement du projet pilote de guichet virtuel de la police bernoise

Keystone-SDA

La population francophone du canton de Berne pourra s'adresser à la police pour régler des affaires peu complexes sans devoir se déplacer. La police cantonale bernoise lance début avril un projet de guichet virtuel qui permet d’obtenir des renseignements, d’annoncer la perte de documents officiels ou de déposer plainte pour des affaires simples.

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(Keystone-ATS) Dans les régions périphériques, un déplacement dans un poste de police peut rapidement prendre du temps, alors qu’il ne nécessite pas obligatoirement une présence physique. Depuis la plateforme nationale ePolice, il sera possible de prendre des rendez-vous en ligne afin de régler des cas de faible complexité par appel vidéo.

Le guichet virtuel représente un service qui sera testé pendant une année. Une évaluation sera réalisée afin d’en mesurer la plus-value et de déterminer si ce service doit être maintenu et éventuellement étendu à l’ensemble de la population du canton, annonce mardi la police cantonale bernoise.

Ce projet est destiné exclusivement à la population francophone du canton durant sa phase pilote. Les policiers chargés d’accueillir la population en ligne seront exclusivement francophones. Sur rendez-vous pris au moins 24 heures à l’avance, ils seront disponibles du lundi au vendredi à raison de deux entretiens par jour.

Le lancement de ce projet pilote destiné à gagner en efficience est également lié au départ de la Ville de Moutier où était implanté un poste de police.