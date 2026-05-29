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Lausanne: 19e édition du festival Chocolate du 5 au 7 juin

Keystone-SDA

La 19e édition du Chocolate Festival, manifestation de musique électronique, se tiendra le week-end prochain du 5 au 7 juin à Lausanne. Le rendez-vous des fans de l'électro et de la techno se tient au D!Club et aux Pyramides de Vidy, avec une trentaine de DJs suisses et étrangers.

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(Keystone-ATS) Les organisateurs annoncent plusieurs têtes d’affiche: Anna, Pan-Pot, Super Flu, Jonas Saalbach, Dubfire, Kaufmann, Chambord ou encore Acid Flora et Masaya. La programmation mêle artistes de renom et talents émergents, sets explosifs et découvertes sonores inédites, soulignent les organisateurs.

Un concours (DJ Contest) est à nouveau organisé pour soutenir la scène électronique suisse en offrant une plateforme d’expression aux nouveaux talents. Plus de 6000 festivaliers participent généralement à l’événement.

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