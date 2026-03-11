Lausanne: lancement d’un macaron entreprise intercommunal cet été

Keystone-SDA

La Ville de Lausanne crée un macaron entreprise intercommunal. Projet pilote, le dispositif permettra aux entreprises établies dans les communes membres d'avoir une autorisation de stationnement lors de leurs interventions professionnelles sur le territoire lausannois. Lancement prévu à l'été 2026.

2 minutes

(Keystone-ATS) Afin de garantir un équilibre entre soutien à l’activité économique et gestion maitrisée de l’espace public, 100 macarons entreprises intercommunaux multizones seront mis à disposition, écrit la Ville de Lausanne dans un communiqué mercredi. Actuellement, 212 macarons entreprise lausannois multizones et 86 macarons entreprises sont actifs.

«En facilitant la mobilité des entreprises de la région qui interviennent à Lausanne, nous souhaitons favoriser concrètement leur activité économique», déclare le conseiller municipal Pierre-Antoine Hildbrand, en charge de l’économie. «Ce dispositif pragmatique tend à simplifier le quotidien des professionnelles et professionnels de l’agglomération lausannoise.»

Résultats seront à évaluer

Au vu des démarches administratives nécessaires pour la mise en oeuvre du projet, le macaron «devrait être disponible au cours de l’été 2026», précisent les autorités. Un bilan sera établi à la suite de la phase pilote «afin d’évaluer la pertinence du dispositif, son attractivité et les éventuelles mutualisations à envisager.»

Le sésame sera disponible au tarif annuel de 700 francs (ou 650 francs pour un véhicule n’émettant pas de CO2). Une entreprise ayant son siège à Lausanne paiera, elle, 600 francs par an.