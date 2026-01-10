Lausanne a dit adieu à son ancien syndic

Keystone-SDA

Un millier de personnes se sont rendues samedi à la cathédrale de Lausanne pour un dernier hommage à l'ancien conseiller national et ex-syndic Daniel Brélaz. Les prises de parole ont salué son "intelligence redoutable" et ses qualités de visionnaire.

(Keystone-ATS) La cérémonie, publique, selon le souhait du défunt, s’est déroulée dans une cathédrale comble. Elle était conduite par Monseigneur Charles Morerod, évêque du diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg et Neuchâtel, et ami de la famille. Le cercueil était orné d’une gerbe de tournesols, à côté duquel se dressait un portrait de l’homme politique, arborant l’une de ses célèbres cravates ornées d’un chat.

L’évêque a rappelé que Daniel Brélaz se voulait «un syndic accessible à tous». Après son master en mathématiques à l’EPFL en 1975, le Lausannois avait renoncé à réaliser un doctorat pour se lancer en politique et «collaborer au service du bien commun», a-t-il relevé. «Daniel était reconnaissant à la collectivité de la bourse qu’il avait reçue pour réaliser ses études.»

Monseigneur Morerod a souligné que l’écologiste se refusait à tout catastrophisme en matière de crise climatique, préférant se focaliser sur les pistes de solution. «Cette attitude lui a valu des amis dans toutes sortes de camps politiques. (…) Daniel a contribué à nous donner de l’espoir», a-t-il déclaré.

«Fiable, loyal et courageux»

D’autres prises de parole ont marqué la cérémonie, dont celle du président de la Confédération, Guy Parmelin. Dans un discours empreint d’humour et d’affection pour celui qu’il a notamment côtoyé au Conseil national, le Vaudois a salué «l’esprit supérieur» et «visionnaire» de Daniel Brélaz, ainsi que son goût pour les chiffres.

En période de votations notamment, «il jonglait avec les chiffres et les proportions, se muant en un institut de sondage apprécié par les journalistes» et impressionnait par «sa capacité à réduire un problème épineux en une simple équation». Le président de la Confédération a également salué un homme «capable d’autodérision», «fiable, loyal et courageux».

L’ancien conseiller aux Etats écologiste vaudois Luc Recordon, parrain du fils de Daniel Brélaz a pour sa part retracé le parcours politique et personnel de son ami. Il arborait pour l’occasion une cravate ornée d’un chat.

Réparties «vives et précises»

«Tu avais saisi les dangers d’une croissance économique effrénée avant le monde politique», a-t-il relevé, faisant remarquer que, si la personnalité de l’ancien conseiller national «pouvait sembler rude», celui-ci portait «une grande attention à autrui» et était «toujours prêt à aider».

Luc recordon a également lu un texte d’une autre ex-syndique de Lausanne, Yvette Jaggi, marraine du fils de Daniel Brélaz. Cette dernière se trouvait actuellement à l’étranger. Elle a salué «un homme remarquable», son «ami de toujours» et son «complice sans faille à la Municipalité de Lausanne».

La socialiste a pointé que Daniel Brélaz avait amené à Lausanne un «rétablissement des finances», «l’impulsion pour le métro» et une «volonté d’efficacité et d’innovation». Elle a décrit une » belle personne», prête à se transformer en «homme-sandwich pour colporter ses convictions», et salué au passage la «vivacité et la précision de ses réparties».

Nombreuses personnalités politiques

Une grande délégation de Vert-e-s avait fait le déplacement à Lausanne. Parmi eux, la présidente des Vert-e-s suisses, Lisa Mazzone, les conseillers nationaux vaudois Sophie Michaud Gigon et Raphaël Mahaim, la conseillère d’Etat neuchâteloise Céline Vara, l’ex-conseillère aux Etats vaudoise Adèle Thorens Goumaz, l’ancienne conseillère d’Etat vaudoise Béatrice Métraux, ainsi que de nombreux députés au Grand Conseil.

L’entier du Conseil d’Etat vaudois se trouvait également dans l’assemblée, à l’exception de Rebecca Ruiz, excusée. La Municipalité de Lausanne était présente in corpore. Le conseiller aux Etats Pierre-Yves Maillard était également présent, comme le président du Grand Conseil vaudois, Stéphane Montangéro, pour ne citer qu’eux. Parmi les personnalités non-politiques, on peut mentionner la présence de l’ancien président du CIO Thomas Bach et de l’humoriste Yann Lambiel.

Surnommé le «géant vert» en raison de sa carrure imposante et de son appartenance politique, Daniel Brélaz est décédé des suites d’un arrêt cardiaque le 28 décembre dernier à 75 ans.