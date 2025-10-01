Lausanne dresse un bilan positif de son plan seniors après cinq ans

Cinq ans après le lancement de son plan d’actions seniors, la Ville de Lausanne tire un bilan largement positif. Sur les 31 mesures prévues, 26 sont déjà initiées ou mises en œuvre, contribuant à améliorer l'autonomie, l'inclusion et le pouvoir d'achat des aînés.

(Keystone-ATS) Ces actions touchent tous les aspects du quotidien: mobilité, santé, logement, numérique, culture ou encore urbanisme, rappelle la Ville mercredi dans un communiqué. Parmi les mesures phares, les subventions pour les abonnements de transports publics Mobilis ont rencontré un fort succès, multipliant par quatre leur utilisation chez les seniors.

La Ville a également développé une offre sportive diversifiée et accessible, qui comporte notamment le programme Eté sportif (plus de 100 activités dans les parcs et piscines). Concernant l’inclusion numérique, des permanences numériques gratuites sont proposées dans les bibliothèques.

Des projets pilotes ont été mis en place sur l’adaptation et l’échange de logement. Un projet de «conciergerie sociale» est en cours de développement afin de renforcer la solidarité de voisinage.

Information et rencontres

La préparation à la retraite et l’accès aux prestations sociales constituent aussi un axe central. Des soirées d’information et des rencontres permettent de sensibiliser les futurs retraités et de mieux faire connaître les aides disponibles.

Sur le plan culturel et social, la gratuité des musées communaux a été élargie aux bénéficiaires de prestations complémentaires AVS/AI. Les seniors sont par ailleurs associés aux projets d’aménagement de l’espace public, par exemple pour le secteur Riponne-Tunnel ou le quartier des Plaines-du-Loup, par le biais de consultations et de «balades diagnostic».

«Ce premier bilan témoigne de notre engagement à construire une ville plus solidaire, où chaque génération trouve sa place», souligne Emilie Moeschler, municipale en charge des sports et de la cohésion sociale, citée dans le communiqué. La Ville entend poursuivre ce travail d’adaptation continue en partenariat avec les seniors, les associations et les institutions locales.

Pour rappel, ce plan d’actions s’inscrit dans la démarche Ville amie des aîné-es de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La Ville de Lausanne comptait au 31 août 2025 21’739 seniors de 65 ans et plus, soit 14,4% de la population. A l’horizon 2040, cette population devrait augmenter d’environ 7000 personnes soit un accroissement de 30%.

