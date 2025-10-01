La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Lausanne dresse un bilan positif de son plan seniors après cinq ans

Keystone-SDA

Cinq ans après le lancement de son plan d’actions seniors, la Ville de Lausanne tire un bilan largement positif. Sur les 31 mesures prévues, 26 sont déjà initiées ou mises en œuvre, contribuant à améliorer l'autonomie, l'inclusion et le pouvoir d'achat des aînés.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Ces actions touchent tous les aspects du quotidien: mobilité, santé, logement, numérique, culture ou encore urbanisme, rappelle la Ville mercredi dans un communiqué. Parmi les mesures phares, les subventions pour les abonnements de transports publics Mobilis ont rencontré un fort succès, multipliant par quatre leur utilisation chez les seniors.

La Ville a également développé une offre sportive diversifiée et accessible, qui comporte notamment le programme Eté sportif (plus de 100 activités dans les parcs et piscines). Concernant l’inclusion numérique, des permanences numériques gratuites sont proposées dans les bibliothèques.

Des projets pilotes ont été mis en place sur l’adaptation et l’échange de logement. Un projet de «conciergerie sociale» est en cours de développement afin de renforcer la solidarité de voisinage.

Information et rencontres

La préparation à la retraite et l’accès aux prestations sociales constituent aussi un axe central. Des soirées d’information et des rencontres permettent de sensibiliser les futurs retraités et de mieux faire connaître les aides disponibles.

Sur le plan culturel et social, la gratuité des musées communaux a été élargie aux bénéficiaires de prestations complémentaires AVS/AI. Les seniors sont par ailleurs associés aux projets d’aménagement de l’espace public, par exemple pour le secteur Riponne-Tunnel ou le quartier des Plaines-du-Loup, par le biais de consultations et de «balades diagnostic».

«Ce premier bilan témoigne de notre engagement à construire une ville plus solidaire, où chaque génération trouve sa place», souligne Emilie Moeschler, municipale en charge des sports et de la cohésion sociale, citée dans le communiqué. La Ville entend poursuivre ce travail d’adaptation continue en partenariat avec les seniors, les associations et les institutions locales.

Pour rappel, ce plan d’actions s’inscrit dans la démarche Ville amie des aîné-es de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La Ville de Lausanne comptait au 31 août 2025 21’739 seniors de 65 ans et plus, soit 14,4% de la population. A l’horizon 2040, cette population devrait augmenter d’environ 7000 personnes soit un accroissement de 30%.

www.lausanne.ch/seniors

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
38 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
10 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision