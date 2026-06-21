Lausanne sur Mer 2026: 86 animations pour le 25e anniversaire

Keystone-SDA

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Les Pyramides de Vidy accueillent cet été la 25e édition de Lausanne sur Mer, du 27 juin au 12 juillet, puis du 5 au 16 août. Au bord du lac Léman, l'événement propose pas moins de 86 activités sportives et animations sur l'eau et sur terre - durant 22 jours cumulés et deux nocturnes - pour marquer cet anniversaire.

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(Keystone-ATS) Ce rendez-vous estival est organisé par la Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise (FASL). Au programme sur l’eau (dès 12 ans et payant): apnée, paddle, ski nautique, wakeboard ou encore mermaiding. Et sur terre (ouvert à tout le monde et gratuit): tennis, badminton, basketball, escalade, foot-tennis, pétanque, tennis de table, trampoline, roller, skate, golf de rue, volleyball ainsi que diverses danses, détaillent les organisateurs.

Parmi les nouveautés, le Léman se transforme en dancefloor flottant. Un bateau mené par le DJ Soul Koffi guidera un cortège de paddles, paddles géants, handipaddles et plateformes flottantes entre les Pyramides de Vidy et la jetée de la Compagnie. Un trapèze volant au bord de l’eau permettra, lui, de s’initier aux arts du cirque, encadré par des professionnels.

Inspiré du film postapocalyptique «The Salute of the Jugger» (1989), le Jugger débarque pour la première fois en Suisse romande, selon les organisateurs. Ce jeu mêle rugby et escrime, avec des armes en mousse et un état d’esprit 100% fair-play.

Sur l’ensemble, le 90% des activités et animations est gratuit. Les deux nocturnes jusqu’à minuit auront lieu les 11 juillet (soirée cinéma) et 8 août (soirée afro-colombienne avec trois DJ). Un sauna sera à nouveau mis à disposition gratuitement lors de temps maussade.