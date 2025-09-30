La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le Bureau du Grand Conseil autorise l’enquête contre Valérie Dittli

Keystone-SDA

Le Bureau du Grand Conseil vaudois a autorisé mardi l'ouverture d'une poursuite pénale à l'encontre de la conseillère d'Etat Valérie Dittli. L'ex-ministre des finances devra répondre d'abus d'autorité en lien avec la pratique du bouclier fiscal.

(Keystone-ATS) «Sur la base du préavis positif du procureur général et de la position de Mme la conseillère d’Etat Valérie Dittli, qui a informé le Bureau qu’elle ne s’opposait pas à l’ouverture d’une enquête, le Bureau s’est réuni ce jour en marge de la séance du Grand Conseil. Il a autorisé l’ouverture de la procédure et a écrit en ce sens au procureur général», a fait savoir le Bureau du Grand Conseil, mardi dans une note aux médias.

Le Département de Mme Dittli avait annoncé lundi que le procureur général vaudois Eric Kaltenrieder souhaitait ouvrir cette enquête et qu’il s’agissait d’une «étape attendue» dans la procédure. La conseillère d’Etat avait dit saluer cette procédure comme «une opportunité d’établir les faits».

