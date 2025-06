Le CACY à Yverdon se conjugue au « Futur Imparfait »

Keystone-SDA

La nouvelle exposition du Centre d'art contemporain d'Yverdon-les-Bains (CACY) se conjugue au "Futur Imparfait". Il s'agit de la première exposition personnelle dans une institution romande de l'artiste bâlois d'origine turque Dorian Sari. Ses oeuvres sont à découvrir du 27 juin au 28 septembre prochain.

(Keystone-ATS) Dorian Sari a conçu « une promenade visuelle, fragmentée et symbolique, où cohabitent peintures et sculptures, dont des oeuvres conceptuelles », ont indiqué dans un communiqué les responsables du CACY. Intitulée « Le Futur Imparfait », l’exposition déploie une réflexion plastique poétique sur la notion d’avenir, « envisagé non plus comme une promesse d’idéal, mais comme un espace d’imperfection assumée. »

Né à Izmir en 1989, Dorian Sari est titulaire d’un bachelor en arts visuels à la HEAD de Genève en 2016 et d’un master en arts visuels à l’Institut Kunst Gender Natur HGK à Bâle en 2018. Précédemment, en 2011, il a également obtenu une licence en sciences politiques et langues ainsi qu’une licence en littérature grecque à l’Université de Paris-Sorbonne.

Dorian Sari a reçu plusieurs distinctions, notamment le Prix Manor en 2021, un Swiss Art Award en 2019 et le Prix Kiefer Hablitzel en 2018. Son travail est régulièrement exposé dans des institutions culturelles et galeries d’art en Suisse et à l’étranger. Il vit et travaille à Bâle.