Le canton de Berne ne communiquera plus sur X

Keystone-SDA

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Dès le mois de septembre, le canton de Berne ne communiquera plus sur la plateforme X. Il va concentrer ses activités sur les réseaux sociaux là où il pourra toucher le plus grand nombre de personnes, soit Instagram, Facebook, WhatsApp et YouTube.

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(Keystone-ATS) Le canton communiquait sur X depuis 2012. Cette présence a suscité un fort écho lors des élections, des votations et lors d’événements particuliers. Mais au cours de ces deux dernières années, la portée et les interactions sur X ont nettement diminué, relève lundi le Service de communication du canton de Berne.

A partir du mois de septembre, les deux comptes cantonaux, soit en français et en allemand, ne seront plus mis à jour sur la plateforme X qui s’appelait Twitter avant son rachat par le milliardaire américain Elon Musk.