Le canton du Jura construit le «service public de demain»

Keystone-SDA

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Le Gouvernement jurassien veut "construire le service public de demain". Il a adopté une stratégie appelée prestations et processus. La démarche place les besoins de la population, des entreprises et des partenaires institutionnels au cœur de l'action de l'Etat.

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(Keystone-ATS) La stratégie prestations et processus constitue une «nouvelle étape du programme de modernisation de l’Etat», a indiqué jeudi le canton du Jura. Complémentaire aux stratégies numérique et immobilière déjà en vigueur, elle définit les principes qui guideront l’évolution des prestations publiques au cours des prochaines années.

«Ce n’est pas aux usagers de s’adapter à l’administration, mais à l’administration de s’organiser autour de leurs besoins», estime le Gouvernement jurassien dans son communiqué. La démarche poursuit trois objectifs complémentaires. Il s’agit en premier lieu de renforcer les prestations numériques.

Canal de référence

Ensuite, la stratégie veut maintenir une forte proximité avec la population et, enfin, elle s’inscrit dans le contexte de l’amélioration continue au cœur du fonctionnement de l’administration. Le numérique devient ainsi le canal de référence pour accéder aux prestations de l’Etat.

Le tout en maintenant des alternatives pour les personnes qui souhaitent un accompagnement humain, relève l’exécutif cantonal. L’évolution s’appuie notamment sur le développement du guichet virtuel, qui compte aujourd’hui déjà plus de 40’000 comptes utilisateurs.

Pour garantir un accès équitable, la stratégie prévoit encore le déploiement progressif de guichets uniques dans chacun des districts à l’horizon 2029, année du 50e anniversaire de l’entrée en souveraineté du canton du Jura. «Le projet pilote lancé à Moutier en janvier a confirmé l’intérêt de ce modèle», note le communiqué.