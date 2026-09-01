Le cap des 250’000 visiteurs franchi au Kaeserberg (FR)

Keystone-SDA

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Plus de 250'000 personnes ont visité le Musée de chemins de fer du Kaeserberg à Granges-Paccot (FR) depuis son ouverture en 2009. Fabien Clément a repris la direction de l'institution depuis le 1er juillet, après d'importants travaux menés l'an dernier.

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(Keystone-ATS) Derrière le cap symbolique des 250’000 visiteurs «se cache avant tout une histoire. Celle d’une passion née il y a plusieurs décennies, d’une œuvre construite avec une exigence rare et d’un rêve devenu réalité grâce à l’engagement de son fondateur, Marc Antiglio», souligne mardi le musée du Kaeserberg dans un communiqué. Depuis plus de quinze ans, des familles, des passionnés, des écoles, des groupes et des entreprises ont franchi la porte de cet univers miniature.

Le musée a vécu un moment important en 2025 avec la rénovation complète de ses espaces d’accueil. Sans changer l’âme du Kaeserberg, ces travaux ont permis de mieux accueillir le public en lui offrant plus de confort, une meilleure fluidité et des infrastructures modernisées.

Fabien Clément a repris la direction de l’institution le 1er juillet 2026 afin d’accompagner cette nouvelle phase. «Les 250’000 visiteurs ne représentent pas une ligne d’arrivée, mais un point de départ», souligne l’intéressé, cité dans le communiqué. La responsabilité de toute l’équipe est de préserver fidèlement l’oeuvre imaginée par Marc Antiglio tout en continuant à la faire vivre. Cela passera par une expérience de visite soignée, une ouverture vers de nouveaux publics et le développement de Kaeserberg comme lieu de découverte, de rencontre et d’émotion.»

Le musée abrite l’un des plus grands réseaux ferroviaires miniatures de Suisse. Il est le fruit de plus de 17 ans de conception et de construction avant son ouverture au public. Réalisé à l’échelle 1:87, le réseau s’étend sur 187 m2 et représente une région imaginaire inspirée de la Suisse alémanique ainsi que des Grisons.