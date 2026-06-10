Le chanteur français Patrick Bruel inculpé de viol

Keystone-SDA

Le chanteur français Patrick Bruel, visé par plusieurs plaintes de femmes pour violences sexuelles, a été inculpé de viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, a déclaré mercredi un juge de Nanterre. Il a été placé sous contrôle judiciaire.

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(Keystone-ATS) Le chanteur de 67 ans est apparu à l’audience les traits tirés, assisté de ses trois avocats. Le juge des libertés et de la détention du tribunal de Nanterre, près de Paris, a ajouté que M. Bruel était également placé sous le statut de témoin assisté pour d’autres faits sans préciser lesquels.

Il a ajouté que les juges d’instruction, qui l’ont entendu en fin de journée, avaient placé l’artiste sous contrôle judiciaire, mais que le parquet avait saisi le juge des libertés et de la détention afin de requérir un placement en détention provisoire. Le ministère public a également demandé que les débats se tiennent à huis clos, une requête examinée par le juge.

Neuf faits retenus

Mercredi matin, le parquet avait indiqué dans un communiqué avoir «requis l’ouverture d’une information judiciaire à son encontre et sa mise en examen pour des faits de viols, tentatives de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel concernant neuf victimes» pour neuf faits s’échelonnant entre 2000 et 2019.

Parmi ces neuf victimes, quatre ont déposé une plainte avec constitution de partie civile, notamment sur des faits qui avaient précédemment fait l’objet d’un classement, précise le parquet.

Les procédures concernant treize autres personnes dénonçant des viols, tentatives de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel commis entre septembre 1992 et septembre 2008 ont été «jointes au dossier», même si les faits «sont apparus couverts par la prescription à ce stade», avait détaillé le parquet, qui centralise toutes les procédures visant le chanteur.

Cette jonction vise à vérifier si la prescription «est acquise et de connaître globalement des faits reprochés à Patrick Bruel».

Le chanteur a passé 48 heures en garde à vue, interrogé par des enquêteurs de la police judiciaire parisienne. Ses avocats avaient expliqué lundi que le chanteur avait «depuis plusieurs semaines fait savoir qu’il était à la disposition de la justice, pour pouvoir enfin répondre dans le cadre de la procédure judiciaire, devant l’autorité compétente». Ils n’ont pas réagi mercredi.

«Travailler avec la justice»

«On va pouvoir travailler avec la justice», a déclaré une avocate qui défend deux femmes accusant Patrick Bruel de violences sexuelles à Bruxelles en 2010 et à L’Isle-sur-la-Sorgue (Sud) en 2015.

«C’est une vraie première victoire judiciaire pour les victimes», a réagi une autre avocate d’une des plaignantes, qui accuse Patrick Bruel d’avoir tenté de la violer en novembre 1997 lors du festival du film français d’Acapulco (Mexique).

«C’est un signal fort de l’accusation», a réagi de son côté l’avocate d’une femme accusant le chanteur d’agression sexuelle à Perpignan (sud) en 2019 et d’une autre dénonçant une tentative de viol à Neuilly-sur-Seine, près de Paris, en 2019.

Lors de la garde à vue de l’artiste, trois nouvelles plaintes pour viol et tentative de viol ont par ailleurs été annoncées par des avocats.

Sous pression, Patrick Bruel a annoncé à la fin mai l’annulation de la majeure partie de sa prochaine tournée en France et à l’étranger, qui devait commencer mi-juin à Paris avant de l’emmener dans les festivals.

Concernant les festivals, une douzaine de concerts étaient concernés par les annulations: un en Suisse, un en Belgique et les autres en France, selon les dates répertoriées sur le site officiel de l’artiste.

Les organisateurs d’un festival à Fribourg l’avaient déjà écarté de leur événement quelques jours plus tôt. Tout comme les organisateurs de trois concerts au Québec prévus en décembre.