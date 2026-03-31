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Le chef de l’Unrwa réclame une enquête sur la mort de ses membres

Keystone-SDA

Le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), Philippe Lazzarini, a demandé mardi l'ouverture d'une enquête après la mort de plus de 390 employés de l'agence pendant la guerre à Gaza.

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(Keystone-ATS) «Je crois qu’il nous faut un panel (…) un panel d’experts de haut niveau pour enquêter sur le meurtre de nos collaborateurs», a déclaré Philippe Lazzarini à la presse à Genève, au dernier jour de son mandat à la tête de l’agence.

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