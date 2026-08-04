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Le cochon noir des Alpes reconnu comme une race autochtone

Keystone-SDA

Le cochon noir des Alpes est sauvé: l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) a officiellement reconnu cette race qui avait presque disparu. Elle est la seule race porcine ancienne encore présente en Suisse.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Cette reconnaissance devrait permettre à la race de bénéficier de mesures de soutien, a annoncé mardi l’association Pro Patrimonio Montano (PatriMont). Elle est le fruit d’efforts d’élevage repris en 2013, après que la race eut été considérée comme presque entièrement disparue.

Les derniers animaux ont été recensés vers 1980 dans les régions des cols du Lukmanier (GR/TI) et du Splügen (GR). Des cochons issus de trois lignées restantes ont servi à la reconstitution du cheptel.

Aujourd’hui, on compte à nouveau 25 exploitations d’élevage et 12 exploitations d’engraissement en Suisse. De plus, la race est présentée dans des enclos d’exposition au Ballenberg (BE), au parc animalier de Goldau (SZ) et au Zoolino de Zurich.

Ces animaux sont adaptés à la vie en montagne. Ils ont un tronc plus court, des pattes plus longues et, grâce à leur pelage foncé, ne risquent pas d’attraper de coups de soleil. C’est pourquoi ces porcs ne sont fournis qu’à des exploitations situées montagne.

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