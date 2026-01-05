La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le commerce de détail a poursuivi son essor en novembre

Keystone-SDA

Les recettes du commerce de détail en Suisse se sont maintenues en novembre 2025 sur une pente ascendante, pour un troisième mois consécutif.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les chiffres d’affaires ont progressé de 1,3% en termes nominaux, voire de 2,3% en tenant compte de l’inflation (termes réels).

Hors effet du renchérissement, le commerce de denrées alimentaires, boissons et tabac a accusé un recul de 1,3%, plus que compensé par l’essor de l’essentiel des autres catégories.

Les vendeurs de dispositifs d’information et de communication ont ainsi vu leurs revenus bondir de 7,8%, tandis que les détaillants en bien culturels et de loisirs ont profité d’un afflux de 5,3%, égraine lundi le relevé périodique diffusé par l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Le commerce à distance a enregistré un gain de 4,5%. Les recettes de stations-service ont stagné (+0,1%).

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

