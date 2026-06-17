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Le Conseil national rejette l’accord avec le Mercosur

Keystone-SDA

Le Conseil national a rejeté mercredi l'accord de libre-échange entre l'AELE et les Etats sud-américains du Mercosur. Au vote d'ensemble, les députés ont dit non par 96 voix contre 86 et 9 abstentions.

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1 minute

(Keystone-ATS) La gauche et une partie de l’UDC ont finalement rejeté le texte, au terme d’un long débat. Un peu plus tôt, la Chambre du peuple avait rejeté un crédit d’engagement de 880 millions de francs visant à compenser les effets de l’accord sur les paysans suisses.

La gauche n’était, elle, pas parvenue à faire adopter ses propositions en matière de défense des droits humains et de l’environnement.

Le dossier passe au Conseil des Etats.

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